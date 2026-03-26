Крупнейший логистический центр 5Post открыли в Ленинском округе

В индустриальном парке «Армада Парк Боброво» подмосковного Ленинского городского округа состоялось официальное открытие нового распределительного центра компании 5Post. Это самый большой и высокотехнологичный логистический объект в сети компании. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Мы рады, что на территории нашего округа открывается такой масштабный и современный объект. Это не только новые рабочие места, но и значительный вклад в развитие транспортно-логистической инфраструктуры региона. Уверен, что сотрудничество с такими крупными партнерами будет взаимовыгодным и долгосрочным», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Уточняется, что в торжественном открытии приняли участие представители администрации Ленинского округа, государственных структур и партнеры компании. Мероприятие открыли первый заместитель генерального директора X5 Group Владимир Салахутдинов и управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов. Гостям провели экскурсию по инновационному автоматизированному складу, показав весь логистический цикл — от приемки до отгрузки товаров. Оборудование для сортировки было разработано по специальному заказу совместно с китайскими партнерами, которые также присутствовали на церемонии. На объекте ежесуточно трудится около 120 человек.

В пресс-службе добавили, что общая площадь самого складского комплекса «Армада Парк Боброво» составляет 67,2 тысячи квадратных метров. Ключевым арендатором здесь выступает компания 5Post, входящая в состав X5 Group (сети «Пятерочка» и «Перекресток»). Для размещения своего распределительного центра 5Post арендовала более 25 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.