Крупнейшая в мире кардиоцентр получил модернизированную мобильную сеть

Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть на территории Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева в Москве. Теперь пациенты и врачи получили более качественные мобильную связь и интернет со скоростью до 120 Мбит/с, сообщила пресс-служба оператора.

Уже работающее телеком-оборудование в медицинском учреждении было дополнено базовой станцией, которая поддерживает диапазоны 3G (2100 МГц), 2G (900 МГц и 1800 МГц) и LTE (1800 МГц и 2600 МГц). Как рассказали в компании, за счет такой комбинации частот и стандартов увеличивается емкость сети и появляется возможность гибко распределять абонентов по станциям. Также без потери качества соединения обеспечивается проникновение сигнала в строения с большим числом помещений и перегородок.

Благодаря стабильному сигналу специалисты клиники смогут поддерживать связь с коллегами даже во время высоких нагрузок на сеть, а у пациентов появится возможность отвлечься от лечения на онлайн-игры, общение в мессенджерах, а также просмотр фильмов и сериалов.

Ежегодно врачи центра помогают сохранить здоровье более 20 тыс. пациентов со всей страны. В центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева проводятся сложнейшие операции, некоторые из них требуют длительного восстановления пациентов в стенах клиники.

«Для родственников нет ничего важнее, чем увидеть улыбку своего выздоравливающего члена семьи, услышать его голос и смех, озвучить нужные в моменте слова поддержки — мы используем самые передовые технологии, чтобы связь между людьми в эти периоды была надежной и устойчивой», — отметил директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Центр сердечно-сосудистой хирургии является крупнейшим кардиологическим центром в мире. В нем проводят уникальные операции, среди которых — протезирование аортального клапана и клапана легочной артерии. Каждый год специалисты центра проводят свыше 12 тыс. операций на сердце у новорожденных и детей, а также занимаются исследованиями новых способов лечения сердечно-сосудистых патологий.