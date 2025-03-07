Кровлю меняют в дошкольном отделении школы № 1 Егорьевска

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Во 2-м микрорайоне города Егорьевска продолжается капитальный ремонт детского сада. Дошкольное отделение относится к школе № 1. Его в рамках реализации партийного проекта «Новая школа» посетил депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов муниципального округа Егорьевск, директор СОШ № 1 Георгий Аксенов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас строители работают над заменой кровли. Монолитные участки кровли выполнены на двух корпусах. На третьем выполняются подготовительные работы. При помощи автокрана рабочие поднимают на кровлю металлоконструкции.

Также продолжаются внутренние работы. Пескоструйной машиной очищают стены, укладывают внутренние перегородки, которые появились во многих помещениях, устраивают дверные проемы.

«Все необходимые строительные материалы в наличии, на объекте трудятся более 30 рабочих. Будем продолжать мониторинг хода капремонта, чтобы к 1 сентября детский сад был готов принять своих воспитанников», — прокомментировал Георгий Аксенов.

Капремонт также продолжается в здании начальной школы Георгиевской гимназии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.