Кронирование деревьев провели в Сквере Победы поселка Лотошино

Кроме эстетических потребностей, кронирование помогает избежать опасности падения дерева при сильном ветре, соприкосновение ветвей с линиями электропередачи или других коммуникаций, угрозы обламывания ветвей под тяжестью снега или из-за старости и низкому нависанию деревьев над проезжей частью или тротуаром, мешающему движению.

«Мы проводим такие работы ранней весной, до начала сокодвижения, чтобы для самого дерева оно было в пользу, а не во вред», — подчеркнул директор «Благоустройства» Сергей Бондарчук.

Он отметил, что эта территория является одной из самых посещаемых в Лотошине, здесь часто бывают не только местные жители, но и гости округа. По этой причине коммунальные службы уделяют особое внимание ее благоустройства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.