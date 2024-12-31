Крючков: возможны отключения мобильного интернета на полуострове Крым

сегодня в 17:33

В целях обеспечения безопасности жителей Крыма в период праздников возможны временные ограничения доступа к мобильному интернету, об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

При этом проводной интернет продолжит функционировать в стандартном режиме — все домашние и корпоративные подключения, включая Wi-Fi сети, останутся доступными.

«Отключаться мобильный интернет может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать», — предупредил Крючков.

Ограничения затронут абонентов всех мобильных операторов, действующих как на территории полуострова, так и на материковой части, включая новые территории.

Администрация призывает граждан проявить понимание к временным мерам и ориентироваться только на проверенные официальные источники информации.