Критика не прошла модерацию: жителя Новочеркасска заблокировали мэр и губернатор

Мужчину из Новочеркасска заблокировали на ресурсах губернатора за вопрос о воде

Жителя Новочеркасска Ростовской области якобы заблокировали в Telegram-каналах губернатора региона и городской администрации после вопроса об отсутствии водоснабжения. Массовое отключение произошло 12 мая и затронуло жителей Промышленного района, а также поселка Персиановского, сообщает Don Mash .

Изначально коммунальные службы заявляли о плановых работах. В процессе в 10 метрах от места ремонта произошел новый прорыв трубы, из-за чего сроки ликвидации аварии затянулись.

Местный поставщик ресурса пообещал организовать подвоз воды, но так и не предоставил жителям четкий график. Ситуация усугубилась тем, что в местных магазинах полностью раскупили даже бутилированную воду.

Оставшиеся без ресурса горожане начали массово писать жалобы в официальные аккаунты чиновников. Один из наиболее активных поинтересовался, как в сложившихся условиях справляться семьям с маленькими детьми, после чего якобы мгновенно оказался в черном списке.

Позже глава города Павел Исаков отчитался в соцсетях об успешном устранении аварии.

