Критическое мышление и цифровая грамотность: что сегодня важно для резюме

HR-эксперт Земщева: бизнесу нужны люди, которые видят возможности в хаосе

Бизнесу нужны люди, которые не впадают в ступор при резкой смене стратегии или внедрении новых технологий, а перестраиваются на лету и видят в хаосе возможности, а не угрозу. Об этом РИАМО сообщила HR-эксперт Алла Земщева.

«Эпоха микроменеджмента уходит в прошлое, особенно в гибридных командах. Если вы способны самостоятельно декомпозировать задачу, расставить приоритеты и довести проект до финала без постоянных пинков со стороны руководителя — ваша ценность возрастает кратно», — сказала Земщева.

Также важны критическое мышление в связке с цифровой грамотностью: умение фильтровать гигабайты информации, работать с нейросетями и принимать решения на основе данных, а не интуиции.

«Но помните: просто перечислить эти слова мало, каждое из них должно быть подкреплено конкретным кейсом в разделе „опыт работы“» — отметила эксперт.

