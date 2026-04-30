Жизнь на грани: почему 52% ипотечников в РФ не имеют накоплений?

Каждый второй россиянин с ипотекой живет без финансовой подушки

Более половины россиян, выплачивающих ипотеку, не имеют финансовой подушки: по данным опроса, 52% заемщиков признались, что у них нет накоплений на 3–6 месяцев жизни и только 48% смогли сформировать резерв, рассказали РИАМО эксперты Level Group.

Среди причин отсутствия накоплений респонденты чаще всего называют нехватку дохода: об этом сообщили 49% опрошенных.

При наличии ипотечных обязательств отсутствие финансовой подушки повышает уязвимость к любым изменениям дохода. Даже кратковременные финансовые сбои в таких условиях могут привести к просрочкам и дополнительной нагрузке, отметил руководитель отдела ипотеки девелопера Level Group Юлиан Овечкин.

По его словам, безопасной считается ситуация, когда на ипотеку уходит не более 35% дохода: еще около 30% должно оставаться на повседневные расходы и не менее 10% — на форс-мажоры. При этом обязательным элементом финансовой устойчивости остается резерв в размере 3–6 месяцев расходов.

«В то же время данные показывают, что проблема накоплений связана не только с уровнем дохода, но и с финансовым поведением. Значительная часть заемщиков осознает возможность формирования подушки, однако откладывает этот шаг или направляет все свободные средства на досрочное погашение кредита. Такая стратегия может быть рискованной, если у человека не остается запаса прочности», — комментирует Овечкин.

Интересно, что значительная доля россиян (41%) признается, что теоретически могла бы откладывать средства, не ущемляя базовые потребности, однако не готова ограничивать себя в расходах. Еще 9% участников опроса направляют свободные средства на досрочное погашение ипотеки, предпочитая снижать долговую нагрузку вместо формирования накоплений.

