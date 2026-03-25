Криминалист Игнатов прогнозирует спад преступности в мае

Короткие майские праздники в 2026 году могут привести к снижению бытовой и уличной преступности. Такой прогноз дал криминалист Михаил Игнатов, сообщает Life.ru .

Михаил Игнатов считает, что сокращенные выходные прежде всего уменьшат число бытовых преступлений. По его словам, при длинных каникулах домашние застолья нередко заканчиваются драками и поножовщиной, однако в этом году подобных ситуаций будет меньше.

Снизится и количество уличных преступлений — хулиганств, грабежей и разбоев, которые часто совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

«Ну и, конечно, это касается квартирных краж. Кража имущества, автомобилей — люди на большие праздники, как правило, уезжают куда-нибудь отдыхать: в другой регион или за границу. А когда времени мало, далеко не уедешь, наоборот, чаще едут на дачи на своей машине. Поэтому в том числе и квартирные кражи тоже сократятся», — подчеркнул эксперт.

По мнению Игнатова, аналогичная тенденция может затронуть и особо тяжкие преступления, включая изнасилования и убийства. Он отметил, что при коротком отдыхе люди не успевают войти в состояние длительной расслабленности.

В 2026 году майские праздники станут самыми короткими за последние восемь лет. Это связано с рекордными новогодними каникулами: в начале года выходные длились с 31 декабря по 11 января.

