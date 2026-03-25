Криминалист Игнатов прогнозирует спад преступности в мае
Короткие майские праздники в 2026 году могут привести к снижению бытовой и уличной преступности. Такой прогноз дал криминалист Михаил Игнатов, сообщает Life.ru.
Михаил Игнатов считает, что сокращенные выходные прежде всего уменьшат число бытовых преступлений. По его словам, при длинных каникулах домашние застолья нередко заканчиваются драками и поножовщиной, однако в этом году подобных ситуаций будет меньше.
Снизится и количество уличных преступлений — хулиганств, грабежей и разбоев, которые часто совершаются в состоянии алкогольного опьянения.
«Ну и, конечно, это касается квартирных краж. Кража имущества, автомобилей — люди на большие праздники, как правило, уезжают куда-нибудь отдыхать: в другой регион или за границу. А когда времени мало, далеко не уедешь, наоборот, чаще едут на дачи на своей машине. Поэтому в том числе и квартирные кражи тоже сократятся», — подчеркнул эксперт.
По мнению Игнатова, аналогичная тенденция может затронуть и особо тяжкие преступления, включая изнасилования и убийства. Он отметил, что при коротком отдыхе люди не успевают войти в состояние длительной расслабленности.
В 2026 году майские праздники станут самыми короткими за последние восемь лет. Это связано с рекордными новогодними каникулами: в начале года выходные длились с 31 декабря по 11 января.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.