Крещенские купания в Домодедово прошли без происшествий

В Домодедово в ночь на 19 января прошли крещенские купания и богослужения, в которых приняли участие более 3 800 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Домодедово отметили Крещение Господне. В ночь на 19 января прошли праздничные богослужения, после которых жители могли набрать освященную воду и окунуться в иордани.

Для обряда были подготовлены шесть официальных мест для купания. Площадки оборудовали теплыми палатками для переодевания, освещением и удобными подходами к воде. На местах дежурили спасатели, медики, сотрудники полиции и Росгвардии.

По словам представителей пожарно-спасательной службы, мероприятия проходили при поддержке администрации округа. Медики следили за состоянием участников, спасатели контролировали безопасность у воды.

У иорданей собрались как опытные участники, так и новички. В селе Ям к организации праздника присоединились волонтеры, которые помогали с раздачей горячего чая и сопровождением участников.

Всего организованные места посетили 3859 человек, из них 2399 приняли участие в купаниях. Остальные пришли за освященной водой или поддержать близких. Крещенские мероприятия прошли спокойно и без происшествий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.