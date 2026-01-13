Крещение Господне 19 января: традиции праздника и правда о купаниях

Православные верующие 19 января отмечают Крещение Господне — один из главных церковных праздников, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан. При этом священнослужители подчеркивают: купание не является церковным таинством и не заменяет покаяние и исповедь, сообщает Общественное Телевидение России .

Этот праздник напоминает верующим о значении крещения, духовного обновления и единства Святой Троицы.

В канун праздника, 18 января, проходит Крещенский сочельник — день строгого поста и подготовки. В этот день принято посещать богослужения, молиться и освящать воду в храмах. Освященная вода считается святыней, ее хранят у икон, употребляют натощак и используют для окропления дома. Священники советуют не использовать святую воду для бытовых нужд и не выливать ее в канализацию.

Одной из самых известных традиций праздника стали крещенские купания в специально оборудованных прорубях — иорданях. Многие считают, что этот обряд очищает от грехов, однако священнослужители подчеркивают: купание не является церковным таинством и не заменяет покаяние и исповедь. Очиститься, по их словам, можно только через искреннее раскаяние.

В день Крещения верующие стараются проявлять доброту и помогать нуждающимся. В этот праздник рекомендуется воздерживаться от тяжелой работы, ссор, осуждения и излишних развлечений. Народные приметы связывают погоду на Крещение с будущим урожаем и благополучием года.

