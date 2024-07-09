Кремль одним словом отреагировал на приговор Беркович* и Петричук*

Песков о приговоре по «театральному делу»: решения суда в Кремле не комментируют

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не отреагировали на приговор для режиссера и драматурга спектакля «Финист — Ясный сокол» Евгении Беркович* и Светланы Петричук*. По его словам, в Кремле «никогда не комментируют решения суда», сообщает «Царьград» .

«Никак. <…> В Кремле никогда не комментируют решения суда, не будем мы это делать и сейчас», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле прокомментировали приговор для Беркович* и Петричук*.

Евгения Беркович* и Светлана Петричук* — фигурантки «театрального дела», которое было заведено после спектакля «Финист — Ясный сокол». Накануне обеих обвиняемых приговорили к 6 годам лишения свободы по статье о публичном оправдании терроризма. Отбывать наказание Петричук* и Беркович* предстоит в колонии общего режима.

Следствие придерживалось позиции, что оправдание терроризма содержалось в спектакле «Финист — Ясный сокол», который рассказывал о женщинах, уехавших за мужьями в Сирию и ставших радикальными исламистками. Ранее спектакль удостоился двух высших театральных премий «Золотая маска» — за лучшую работу художника по костюмам и драматургию.

*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.