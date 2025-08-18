Кредит на секс: на петербуржца возбудили уголовное дело за клевету на проституток

Житель Санкт-Петербурга с импотенцией влез в кредит, чтобы заплатить трем проституткам 190 тыс. рублей. Разочарованный результатом 50-летний мужчина написал на девушек по вызову заявление, но стал фигурантом уголовного дела о клевете, сообщает Baza .

Инцидент произошел 7 марта. Виктор вызвал жрицу любви по имени Ольга. На ближайшие 6 часов стоимость услуг девушки составила 30 тыс. рублей. Около часа она пыталась безуспешно удовлетворить клиента. Виктор, вероятно, от смущения, купил ей духов и фруктов, отметив, что предпочитает «девушек с фигурой».

Затем на помощь к Ольге приехала Вероника. При этом Ольга оказала Виктору услуги еще на 10 тыс. рублей, пока Вероника была в пути. Прибывшая девушка запросила 20 тыс. рублей за 4 часа. Однако и совместная работа над Виктором не дала результата.

Тогда мужчину осенила идея: для нужного результата потребуется легкое эротическое шоу за 50 тыс. рублей. Девушки согласились, но Виктор решил пригласить подругу Анастасию. Эротическое шоу Ольги и Вероники ожидаемо потерпело фиаско. После приезда Насти компания заявила, что услуги втроем обойдутся в 100 тыс. У Виктора такой суммы не было, и он влез в кредит, переведя все Анастасии в качестве предоплаты.

Но и «трио любви» не удалось добиться желаемого результата, после чего Виктор уснул, а девушки разъехались по домам. Утром Виктор решил, что отдал проституткам 190 тыс. рублей, но так и не получил требуемых услуг. 15 марта петербуржец написал заявление в полицию, утверждая, что девушки взяли на его имя кредит, а затем перевели деньги на неизвестные счета.

В ходе расследования выяснились все детали произошедшего. В отношении Виктора возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ (ложный донос о совершении лицом тяжкого преступления).