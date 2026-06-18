Кравцов рассказал, как школы отвечают на вызовы ИИ

Сергей Кравцов выступил 18 июня на пленарной дискуссии форума HREXPO PRO ЛЮДЕЙ. Тема встречи касалась трансформации среднего профессионального и высшего образования под задачи бизнеса и страны.

«Для нас это (внедрение ИИ. — Ред.) вызов, честно вам скажу. В перспективе мы должны для себя понять, как, в каких специальностях будут использоваться искусственный интеллект, в каком объеме», — сказал Кравцов.

По словам министра, ИИ изменит требования к специалистам в разных сферах, включая медицину. Работникам потребуется умение взаимодействовать с новым оборудованием и цифровыми технологиями.

Кравцов подчеркнул, что школы усиливают естественно-научное образование. Особое значение приобретают математика, физика и информатика.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 27 мая заявил, что дипломные работы могут исчезнуть из-за ИИ, а вузы вернутся к устным экзаменам. Глава СПЧ Валерий Фадеев 2 июня отметил, что развитие ИИ в образовании повысит потребность в кадрах.

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