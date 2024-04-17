Красную площадь снова открыли для посещений

Красная площадь в столице снова открыта для посещения. Горожан пускают с любой из сторон через рамки металлоискателей, сообщает ТАСС .

Часть периметра площади по-прежнему огорожена. Помимо этого, возле стены Кремля устанавливают рабочие трибуны.

На брусчатке площади видна временная разметка. Она связана с репетициями парада Победы.

Генеральная репетиция военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 5 мая. В этом году в нем примут участие более 9 тыс. человек и около 75 единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-космических сил.