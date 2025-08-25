Краснознаменск принял участие во Всероссийском конкурсе малых городов

Краснознаменск участвует во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений с проектом благоустройства Комсомольского бульвара. Площадь проектируемой территории составляет 2,53 га и занимает центральное место в жилой застройке города. Бульвар находится между двумя крупными микрорайонами — вторым и третьим, а вокруг него расположены многоквартирные дома. К северу от бульвара находится общественное пространство, сформированное вокруг городского пруда и площади Ленина. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Хотя Комсомольский бульвар не является главной транспортной артерией, он играет важную роль в городской структуре. Вокруг него расположены ключевые улицы, такие как Молодежная, Октябрьская, Победы и проспект Мира, которые формируют каркас города. Бульвар служит важной пешеходной осью, соединяющей жилые районы, образовательные учреждения и торговые площади. Он отличается акцентом на пешеходную доступность и может стать полноценным общественным пространством.

Сегодня Комсомольский бульвар воспринимается скорее как маршрут, чем как место для общения, хотя опросы показывают высокий интерес к зонам отдыха, спорта и культурной активности. Бульвар имеет потенциал стать пространством для формирования городской идентичности и продвижения современных ценностей.

Проект благоустройства предполагает создание уникальной атмосферы, связанной с космосом, что отражает специфику градообразующего предприятия. Прогулка по бульвару будет восприниматься как космическое путешествие благодаря стилистическим решениям, арт-объектам и светодизайну. Например, в игровую зону будут вплетены образы из известного мультфильма «Тайна третьей планеты», а посетителей встретит космонавт.

Озеленение бульвара также будет улучшено. Существующие деревья сохранятся, а цветники изменят свою форму на более эргономичную. Внутри цветников появятся древесно-кустарниковые группы с ароматными растениями. Вдоль бульвара будут организованы «станции» с различными функциями, включая зоны для общения и небольшого спорта.

Бульвар будет делиться на три функциональные зоны: детскую игровую, транзитно-прогулочную и торговую. В детской зоне будут установлены игровые локации, украшенные световыми одуванчиками и интерактивными элементами. Транзитно-прогулочная зона будет включать остановки с навесами и зонами ожидания рядом с образовательными учреждениями. Также будут размещены спортивные «станции» с тренажерами и уличная галерея для проявления творчества местных жителей.

В торговой зоне, расположенной на перекрестке с улицей Краснознаменной, планируется замена старых павильонов на новые с современным дизайном, а напротив будет организована зона ожидания. Таким образом, проект благоустройства Комсомольского бульвара направлен на создание комфортного и привлекательного общественного пространства для жителей Краснознаменска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.