Краснополянцы первыми в России получат бонусы за выброшенные у дома отходы

Первая в России система оплаты за сданное вторсырье через контейнерные площадки запущена в Сириусе и на Красной Поляне. Решение направлено на развитие раздельного сбора отходов и повышение вовлеченности жителей, сообщает пресс-служба РЭО.

Проект реализуют ВкусВилл — победитель Зеленой Премии, и TrashBack — лауреат Зеленой Премии, совместно с ассоциацией РусПРО на базе инфраструктуры «ЭкоОтвет». На данный момент 36 контейнерных площадок уже оснащены специальными NFC-метками.

Чтобы получить бонусы за сдачу вторсырья, пользователю необходимо отсканировать метку контейнерной площадки в приложении TrashBack, затем отсканировать маркировку «Честный знак» на упаковке. После этого за каждую единицу сданной тары начисляются баллы — «экойны».

«Мы с партнерами очень рады, что теперь жители и гости Сочи могут сдавать вторсырье на переработку через привычную им инфраструктуру с материальной мотивацией. Надеемся, что география проекта будет расширяться и к системе присоединится новые регионы», — отметил основатель TrashBack Алексей Маслов.

Накопленные баллы можно обменять на бонусы ВкусВилл или на товары из переработанного пластика, которые печатает TrashBack на 3D принтерах. В системе принимаются ПЭТ-бутылки, упаковка от бытовой химии, тетрапак и стеклянные бутылки.

«Подобные решения формируют новую культуру обращения с отходами, когда раздельный сбор становится экономически привлекательным для жителей. Цифровые технологии позволяют сделать процесс прозрачным и удобным», — отметили в пресс-службе РЭО.

Проект стал одним из первых примеров внедрения системы материальной мотивации за раздельный сбор отходов непосредственно на контейнерных площадках.