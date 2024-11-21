В Красногорске прошел фестиваль по скандинавской ходьбе

В Красногорске прошёл фестиваль по скандинавской ходьбе, который стал настоящим праздником для любителей активного образа жизни. Мероприятие было организовано в двух популярных местах города: у плавательного бассейна МАСОУ «Зоркий» и в Детском городке «Сказочный», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участников фестиваля ждали разминка под веселую музыку и дистанция в 1 тыс. м по парку. Каждый спортсмен преодолел свой путь с удовольствием и азартом, ведь скандинавскую ходьбу можно назвать не только доступной, но и увлекательной формой физических упражнений.

На финише всех участников ждали приятные подарки и веселая заминка. Но главное — каждому спортсмену вручили памятный диплом со временем, за которое была преодолена дистанция. Это не только стимул для дальнейших тренировок, но и признание достижений каждого участника.

Цель фестиваля — не только популяризация скандинавской ходьбы, но и приобщение населения к здоровому образу жизни. Ведь занятия скандинавской ходьбой не только укрепляют здоровье, но и дарят радость движения, новые знакомства и дружеские связи.

Начальник отдела ВФСК ГТО Татьяна Малиева поделилась с нами, что фестиваль стал еще одним шагом к укреплению здоровья и улучшению физической формы жителей Красногорска. Она выразила надежду, что подобные мероприятия станут традицией и будут способствовать формированию культуры здорового образа жизни.

Фестиваль по скандинавской ходьбе в Красногорске — это не только спорт, но и праздник, который объединяет людей разных возрастов и интересов. Это возможность насладиться красотой природы, получить заряд бодрости и позитива, а также познакомиться с новыми людьми, которые разделяют ваши увлечения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.