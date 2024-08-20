Красногорский завод «Бецема» завершил отгрузку партии цементовозов

Машиностроительный завод «Бецема» успешно завершил отгрузку партии полуприцепов-цистерн БЦМ-21.1 для одного из крупнейших производителей первичного алюминия и глинозема — компании Русал, передает пресс-служба администрации городского округа.

Эта поставка стала очередным шагом в укреплении сотрудничества между российскими производителями спецтехники и крупнейшими федеральными компаниями, направленного на поддержку политики импортозамещения, обеспечение экономической безопасности Российской Федерации и повышение конкурентоспособности отечественной продукции.

Цементовозы БЦМ-21.1 предназначены для бестарной перевозки сухих сыпучих, порошкообразных и пылевидных материалов (цемент, кварцевый песок), за исключением токсичных и ядовитых веществ. Они могут эффективно использоваться в температурном диапазоне от -40 °C до +40 °C и на дорогах 1–5 категории, что делает их востребованными в регионах со сложными дорожными условиями.

Оборудование транспортируется тягачом с колесной формулой 6×6 и высотой ССУ не более 1550 мм.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в Московской области стараются уделять много времени и сил тому, чтобы ускорить для бизнеса все процессы, начиная от строительства и заканчивая получением льгот.