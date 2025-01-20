Красногорский центр «Лидер» стал площадкой для празднования Дня детского изобретательства

Список детских изобретений действительно разнообразен: это и батут, и перчатки без пальцев, и шрифт Брайля, и меховые наушники, и калькулятор, и водные лыжи.

День детских изобретений — это всемирный день, посвящённый творчеству и детскому изобретательству, таланту и достижениям. В этот день принято говорить о значимости детских изобретений, а также поощрять разносторонние таланты маленьких гениев.

17 января 2025 года в образовательном центре «Лидер» в корпусе № 1 прошла яркая выставка детского технического творчества воспитанников центра, посвященная этой важной дате, а также выставка оригинальных авиамоделей клуба «ЗИГЗАГ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.