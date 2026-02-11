Красногорский филиал Музея Победы приглашает к участию в конкурсе чтецов «Вы заслонили нас сердцами»

Стартовал прием заявок на участие в VI Всероссийском конкурсе чтецов «Вы заслонили нас сердцами». Стать частью этого масштабного события и подарить голос строкам, написанным войной и мужеством, приглашаются все желающие в возрасте от шести лет. В 2026 году конкурс посвящен 81-й годовщине Великой Победы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Этот конкурс — живая нить памяти. Через пронзительные строки военных лет и авторские произведения участники не просто читают, а переживают историю, чувствуют дух времени и передают эти эмоции слушателям. Это помогает нам всем осознать величие подвига», — отметила директор Красногорского филиала Музея Победы Наталья Овчарова.

Для участия в конкурсе необходимо: выбрать или создать произведение о героях Великой Отечественной войны (стихотворение, проза, отрывок из поэмы, «белый стих» или стихотворение в прозе); записать на видео свое исполнение (формат MP4, не более 3 минут); загрузить видео и заявку на сайт (https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmmna.ru&utf=1) Красногорского филиала Музея Победы в разделе «Конкурс».

Заявки принимаются по 16 марта.

