Красногорские полицейские изъяли более 220 граммов наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Отрадненского отдела полиции УМВД России по городскому округу Красногорск задержан 21-летний житель Химок, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, при личном досмотре злоумышленника около здания АЗС на Пятницком шоссе полицейские обнаружили и изъяли у него сверток из клейкой ленты.

«Результаты химического исследования показали, что его содержимое является производным N-метилэфедрона, общей массой более 220 граммов», — сказала Татьяна Петрова.

Задержанный приобрел наркотическое средство и планировал сделать «закладки» в Москве и Подмосковье.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Красногорским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион». «Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.