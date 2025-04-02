Красногорские молодогвардейцы навестили бабушку бойца СВО

На днях молодые люди вновь посетили бабушку одного из бойцов и оказали ей необходимую поддержку.

Бабушка одного из участников стала получателем заботы и внимания. Молодогвардейцы принесли женщине продукты, пообщались с ней, зарядив оптимизмом и хорошим настроением.

Такие визиты имеют большое значение для близких наших защитников. Они показывают, что молодежь Красногорска не забывает о тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Родственники бойцов СВО рады таким визитам, и это вдохновляет молодых активистов на новые добрые дела.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» из Красногорска не только приносят продукты, но и создают атмосферу тепла и заботы. Они уходят с теплом в сердцах и обещают вновь навестить бабушку одного из участников СВО. Этот пример показывает, что молодые люди готовы уделять время и внимание тем, кто в этом особенно нуждается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.