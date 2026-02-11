Красногорские кадеты приняли участие в военно-патриотической игре «В белоснежных полях под Москвой»

Участниками VIII открытой военно-патриотической игры «В белоснежных полях под Москвой» стали около 1000 человек из Московской, Калужской и Тульской областей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди них были и кадеты из лицея № 1 пгт Нахабино. Мероприятие, посвященное 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда, 9 февраля прошло в Доме Юнармии в Подольске при поддержке Министерства информации и молодежной политики Подмосковья.

«Это наше традиционное мероприятие, которое проходит в Московской области с 2019 года, и мы искренне рады, что с каждым годом все больше ребят выбирают патриотические игры как способ проверить себя и проявить характер. В этом году в „В белоснежных полях под Москвой“ участвуют 120 команд — это юные патриоты из 34 муниципалитетов Подмосковья, включая отряды из Москвы, Калужской и Тульской областей», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участие в игре приняли ученики нахабинского лицея: кадеты 6П класса в составе отряда «Молодая гвардия» и их старшие товарищи — сборная 9-х и 10-х классов в составе отряда «Выстрел».

Участникам предстояло пройти комплекс испытаний в условиях настоящей зимы: преодолеть полосу препятствий с «лабиринтом», «разрушенной лестницей» и «стенкой с проломами», выполнить марш-бросок в рамках тактической игры «Зарница», продемонстрировать навыки разборки и сборки автомата Калашникова, метания учебных гранат, стрельбы из лазерного тира, надевания средств РХБ защиты и выкладывания международных сигналов «Земля-Воздух».

Отдельный конкурс был посвящен истории Великой Отечественной войны — участники отвечали на вопросы об обороне Ленинграда и других сражениях 1941–1945 годов.

Ребята достойно представили лицей и городской округ Красногорск: отряд «Выстрел» занял 10-е место, а самые юные участники военно-патриотической игры «В белоснежных полях под Москвой» — отряд «Молодая Гвардия» — разместился на 65-й строчке турнирной таблицы.

