Красногорск отметил 94-летие округа с участием более 16 тыс гостей

Более 16 тыс жителей и гостей Красногорска посетили мероприятия в честь 94-летия городского округа в минувшие выходные. Центральной площадкой праздника стал обновленный Городской парк, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Красногорск в минувшие выходные отметил 94-летие со дня образования муниципалитета. В праздничных мероприятиях приняли участие более 16 тыс жителей и гостей округа.

Около 1 тыс человек посетили программу «Время помнить» в одном из цехов завода «Бецема». В годы Великой Отечественной войны предприятие продолжало выпускать продукцию для фронта. Гости увидели военную технику и услышали классические произведения в исполнении симфонического оркестра.

«Открывая череду праздничных мероприятий, посвященных 94-летию Красногорска, в цехе легендарного градообразующего предприятия „Бецема“ провели знаковую акцию „Время помнить“, объединившую связь поколений, память о героях и летопись побед родного края», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

В Никольском храме микрорайона Павшинская пойма прошло архиерейское богослужение с участием архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы, Дмитрия Волкова, депутата Госдумы Сергея Колунова и прихожан. В округе также открыли Доску почета, на которой разместили портреты представителей разных профессий и героев современности.

Центральной площадкой праздника стал обновленный после реконструкции Городской парк. В программе прошли фестиваль «Арт-фолк России», выступления Стаса Пьехи, Ильи Колунова и ВИА советских времен в Зеленом театре. Звание «Почетный гражданин городского округа Красногорск» получил депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.