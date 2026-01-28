В Красногорске ночью расчистили дороги и дворы после снегопада

В Красногорске с вечера 27 января коммунальные службы провели ночную уборку снега на дорогах и дворах, чтобы обеспечить проезд транспорта и доступ к социальным объектам.

В ночь с 27 на 28 января в Красногорске коммунальные бригады вышли на смену для расчистки дорог после первого снегопада. Работы стартовали в шесть вечера и продолжались до шести утра. Основная задача — обеспечить проезд автомобилей по основным магистралям.

С пяти утра техника и дворники приступили к уборке дворовых территорий и подходов к школам, детским садам и больницам. Особое внимание уделили очистке контейнерных площадок для вывоза мусора. По словам директора «Красногорской городской службы» Игоря Борисова, эти меры необходимы для поддержания чистоты и комфорта жителей.

В ночной смене участвовали пятьдесят дворников и около пятнадцати единиц техники. Параллельно с расчисткой осуществлялся вывоз снега. Основные работы велись на улице Кирова, дом 1, и на Красногорском бульваре в Павшинской пойме, где использовали роторные снегоочистители и пять самосвалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.