Краснодарский край подписал концессию на создание КПО мощностью 350 тысяч тонн

Правительство Краснодарского края 8 августа заключило концессионное соглашение на строительство мусоросортировочного комплекса «Туапсе» мощностью 350 тысяч тонн в год. Из этого объема около 110 тысяч тонн планируется утилизировать методом компостирования, передает пресс-служба российского экологического оператора.

«Подписание концессионного соглашения по проекту КПО „Туапсе“ — важный шаг для региона. Новый комплекс обеспечит современный уровень обработки отходов, снизит объемы захоронения и создаст условия для внедрения принципов экономики замкнутого цикла», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Общий объем инвестиций в создание объекта составит порядка 7,6 млрд рублей. Комплекс позволит повысить уровень обработки и утилизации отходов в регионе и приблизить его к выполнению целевых показателей, установленных федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла».

Краснодарский край вошел в число субъектов, получивших право заключать концессионные соглашения без проведения конкурса в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 649-р.

Механизм, заработавший в рамках распоряжения № 649-р, позволяет 19 регионам ускоренно запускать проекты по созданию объектов обработки и утилизации ТКО общей мощностью до 5 миллионов тонн в год.