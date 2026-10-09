Краснодарские ученые запатентовали сушилку для новорожденных телят

Ветеринарные врачи пояснили «МК», что телята особенно уязвимы в первые дни жизни и боятся сквозняков. При рождении их покрывает слизь. Мать облизывает новорожденных, но этого не всегда достаточно: мокрый теленок может серьезно заболеть даже летом. На прогулку его можно выпускать только после высыхания. Особенно полезной сушилка будет зимой.

Разработчики предложили конструкцию из двух камер, помещенных одна в другую. Внешняя не должна пропускать окружающий воздух, а во внутренней предусмотрены отверстия в стенках. Наружную часть оборудуют камерой для кондиционирования, обогревателем, вентилятором и приборами контроля температуры и влажности.

На стенках внешней камеры предусмотрены пульты управления. Приемные устройства позволят получать сигналы с дистанционного пульта. Сушилка сможет работать и в стационарном режиме, поддерживая сухие и безопасные условия до выхода теленка. Колеса упростят перемещение контейнера с животным.

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