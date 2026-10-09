Краснодарские ученые запатентовали сушилку для новорожденных телят
Ученые Кубанского государственного аграрного университета имени Трубилина получили патент на мобильную сушилку для телят. Устройство поможет обсушить животных после рождения, сообщает «Сайт MK.Ru».
Ветеринарные врачи пояснили «МК», что телята особенно уязвимы в первые дни жизни и боятся сквозняков. При рождении их покрывает слизь. Мать облизывает новорожденных, но этого не всегда достаточно: мокрый теленок может серьезно заболеть даже летом. На прогулку его можно выпускать только после высыхания. Особенно полезной сушилка будет зимой.
Разработчики предложили конструкцию из двух камер, помещенных одна в другую. Внешняя не должна пропускать окружающий воздух, а во внутренней предусмотрены отверстия в стенках. Наружную часть оборудуют камерой для кондиционирования, обогревателем, вентилятором и приборами контроля температуры и влажности.
На стенках внешней камеры предусмотрены пульты управления. Приемные устройства позволят получать сигналы с дистанционного пульта. Сушилка сможет работать и в стационарном режиме, поддерживая сухие и безопасные условия до выхода теленка. Колеса упростят перемещение контейнера с животным.
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