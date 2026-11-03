Красная книга Нижегородской области включает 55 видов грибов

В Нижегородской области 55 видов грибов входят в региональную Красную книгу. Их сбор запрещен, сообщает ИА «Время Н» .

Региональное министерство экологии и природных ресурсов напомнило: запрет распространяется на растения и грибы из Красных книг России и Нижегородской области. За вред редким видам предусмотрена административная или уголовная ответственность — в частности, по статье 8.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях или статье 260.1 Уголовного кодекса РФ.

С 1 сентября 2026 года изымать редкие виды из природы можно только в исключительных случаях. Для этого нужно спецразрешение Росприроднадзора или региональных органов власти.

«Основаниями для получения документа могут быть научные исследования, работа по сохранению генофонда в питомниках, спасение растений либо обеспечение безопасности граждан», — пояснили в областном Минэкологии.

Соблюдение запрета контролируют надзорные и правоохранительные органы, включая полицию, а также областное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Региональный перечень охраняемых растений, лишайников и грибов содержит постановление облправительства № 212 от 25.04.2024 года. Список растений из Красной книги России доступен на сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

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