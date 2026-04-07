Красить яйца можно как угодно, но не все допустимо: объяснение священника

Священник Монаршек: нет строгих запретов того, как надо красить яйца на Пасху

Строгих ограничений по цвету покрашенных на Пасху яиц нет, однако оскорбительные надписи и неуместный декор недопустимы, сообщил РИАМО секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный церквей Ивантеевского округа, настоятель Смоленского храма Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек.

«Само яйцо символизирует жизнь: из яйца появляется птенец, и поэтому оно связано с образом Воскресения. Яйцо также символизирует гроб, из которого вышел Христос, преодолев смерть. Отсюда и традиция красить яйца. Считается, что она восходит к преданию о Марии Магдалине, которая пришла к императору Тиберию и преподнесла ему красное яйцо со словами «Христос воскресе»», – рассказал Монаршек.

Он добавил, что красный цвет трактуется как символ крови Христа и одновременно символ новой жизни.

«Что касается цветов, строгих запретов нет. Традиционно рекомендуют красный, но красят в самые разные цвета. Разве что черный выглядит не очень уместно, однако это скорее вопрос традиции, а не запрета. Расписывать яйца тоже можно, это давняя практика, и нередко такие росписи становятся настоящими произведениями искусства», – рассказал протоиерей.

Монаршек уточнил, что ограничение только одно: неуместны оскорбительные или непристойные надписи, поскольку пасхальное яйцо остается символом праздника.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.