Крашкина: сравнивать себя с «идеальными» из соцсетей — путь к тревоге перед Новым годом

Эксперт Крашкина: стоит записывать не только крупные, но и маленькие победы

Перед праздниками ленты соцсетей заполняются «идеальными» кадрами, и люди начинают сравнивать себя с вымышленными образами, но онлайн-картинки — не реальность, а красивая выжимка, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Соцсети транслируют идеальные картинки, часто оторванные от реальности. Сравнения неизбежны — это особенность работы нашего мозга. Чтобы не проваливаться в негатив ограничьте время в соцсетях, особенно перед праздниками», – посоветовала Крашкина.

Она призвала помнить, что ленты — не отражение реальной жизни, а лишь красивая “выжимка”.

«Сфокусируйтесь на своих ценностях и моментах, которые действительно наполняют вас смыслом и если замечаете зависть или тревогу, не ругайте себя за эти чувства, а относитесь к ним с любопытством: «Что для меня на самом деле важно?»», – посоветовала психотерапевт.

Крашкина подчеркнула, что экологичный итог года — это баланс оценки успехов и признания недоделанного без самобичевания.

«Записывайте и празднуйте не только крупные, но и маленькие победы, а также признавайте, что не все может получиться идеально, и это норма. Подумайте также, чему научили трудности — чему вы научились за этот год», – порекомендовала специалист.

Она добавила, что вместо списка глобальных “обязательств”, стоит выбрать одну-две реальные цели, которые принесут ценность лично вам и реалистичны в выполнении.

«Подведенные таким образом итоги дают ресурс для следующего года, а не повод для внутренней “расплаты”. Принятие несовершенства и честный взгляд на достижения формируют здоровую самоценность и готовность двигаться дальше», – заключила врач.