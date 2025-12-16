Краеведы провели зимний поход по долине реки Вяземки в Одинцовском округе

Краеведческий поход по долине реки Вяземки состоялся в Одинцовском округе в минувшие выходные. Участники изучили природные и исторические особенности территории, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В минувшие выходные в Одинцовском округе прошел краеведческий поход по долине реки Вяземки. Легкий мороз способствовал комфортному прохождению маршрута. Начало зимы считается удачным временем для подобных экскурсий: опавшая листва и сухая трава не скрывают особенности рельефа, террас, оврагов и оползней.

Руководитель МОРОО «Краеведческое общество» Антон Кузнецов отметил, что долина Вяземки уникальна двумя высокими холмами — ледниковыми останцами, сглаженными древним водным потоком. Один из них — Назарьевский курган, с вершины которого открывается панорама местности.

Участники похода познакомились с историей села Назарьево и его усадьбы, а также изучили следы животных: лосей, кабанов, лис, водяных крыс, водоплавающих птиц и бобров. По пути встретились остатки фортификационных сооружений времен обороны Москвы.

Археологическое наследие долины представлено славянским курганным комплексом XI–XIII веков. Краеведы обсудили быт и обряды древних жителей, а также вопросы сохранения исторических памятников. По мнению организаторов, краеведческий туризм помогает глубже понять природу и историю родного края и интересен людям разных возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.