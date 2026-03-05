Краеведческий поход пройдет 9 марта в Одинцовском округе

Краеведческий поход по авторскому маршруту вдоль Москвы-реки состоится 9 марта в Одинцовском округе. Участники пройдут около 7 километров по природным и историческим местам в районе поселка санатория имени Герцена, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники краеведческого общества разработали маршрут вдоль побережья Москвы-реки в окрестностях поселка санатория имени Герцена. Локацию выбрали из‑за разнообразия природных и исторических достопримечательностей. Протяженность пути составит около 7 километров, продолжительность — примерно четыре часа.

В программу войдет посещение подвесного пешеходного моста через Москву-реку, храма Александра Невского, церкви Воскресения Словущего, воинского некрополя и памятного знака на рубеже 1941 года. Участники также увидят геологические формы постледникового периода и окаменелости. В завершение группа вернется к месту старта.

Количество участников ограничено — не более 30 человек. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Возрастное ограничение — 6+.

