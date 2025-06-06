Краеведческий маршрут по усадьбе Суханово организовали в Ленинском округе

Сотрудники историко-культурного центра Ленинского городского округа разработали маршрут по парковой зоне усадьбы Суханово для жителей и гостей муниципалитета. В ходе краеведческих экскурсий любой желающий может детально познакомиться с одной из главных достопримечательностей округа и его историей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Наиболее известны последние владельцы усадьбы — князья Волконские, включая Петра Волконского — это основатель русского Генерального штаба во времена войн с Наполеоном, после — министр Российской Империи. В усадьбе располагалась родовая усыпальница княжеского рода, к нашему времени сохранились лишь надгробные плиты», — приводятся в сообщении слова начальника историко-культурного центра Ленинского округа Любови Польшаковой.

Она уточнила, что познавательное мероприятие для более, чем 30 человек разных возрастов провела опытный гид Раиса Погорелая. Краевед также рассказала про предыдущих владельцев усадьбы — Стрешневых, Львовых и Мельгуновых. Участники экскурсии осмотрели дворец и княжеский мавзолей, кухонный и гостевые флигели, дом церковнослужителей, похожий на готический замок, арочный мостик и беседку «Храм Венеры», а также прогулялись по ландшафтному парку с искусственными прудами и увидели краснокнижных птиц, животных, деревья, которыми около двух веков.

«Последние два года мы активно развиваем направление краеведческих маршрутов по знаковым местам Ленинского округа. Экскурсии в Суханово проводим два раза в месяц, летом — чаще. Следующая состоится 9 июня, к нам приедут гости из другого округа Подмосковья. Также организуем познавательные прогулки по старой части города Видное и по усадьбе Тимохово-Салазкино. Заказать экскурсию можно, обратившись в историко-культурный центр по номеру телефона 8 (498) 547-29-70», — добавила Любовь Польшакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.