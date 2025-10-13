КПО в Егорьевске внедряет современные стандарты техобслуживания

Подмосковный комплекс по переработке отходов «Восток» в городском округе Егорьевск внедрил комплексную систему технического обслуживания производственных мощностей. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Регулярные проверки и своевременный ремонт оборудования стали ключевым фактором эффективной работы предприятия.

На сортировочных линиях комплекса круглосуточно функционируют 9 современных оптических сепараторов Tomra Autosort 4, обеспечивающих высокоточную сортировку полимерных материалов.

Так, в этом году КПО «Восток» модернизировал процессы технического обслуживания, организовав собственное производство необходимых комплектующих. Это позволило существенно сократить время на проведение ремонтных работ.

С помощью систематического подхода к обслуживанию техники предприятие обеспечивает бесперебойную работу производственного комплекса и поддерживает высокие стандарты переработки отходов в Подмосковье.

Такой подход продлевает срок службы оборудования, а также гарантирует стабильное качество переработки вторсырья.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.