Коза во дворе и куры за стеной: как законно выселить «ферму» из дома

Если соседи решили устроить мини-ферму в квартире или во дворе, нужно фиксировать нарушение и обращаться в управляющую компанию, Роспотребнадзор и ветеринарную службу, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

«Если ваши соседи решили завести козу во дворе или кур в соседней квартире, у вас есть эффективные рычаги воздействия. Первым шагом будет фиксация нарушения. Сделайте фото или видео, соберите подписи других недовольных жильцов. Первой инстанцией для обращения является управляющая компания или ТСЖ», — сказал Кырлан.

Он пояснил, что указанные организации обязаны следить за соблюдением правил пользования жилыми помещениями. Далее следует обратиться в Роспотребнадзор. Это ведомство проверит соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Шум в неурочное время и неприятные запахи станут основанием для административного протокола.

«Параллельно необходимо направить заявление в государственную ветеринарную службу. Специалисты проверят наличие прививок у животных и условия их содержания. Чаще всего инспекторы выносят предписание об устранении животных из неприспособленного помещения. Если административные меры не помогают, следует подавать иск в суд. Требование о прекращении деятельности по разведению животных в жилом секторе удовлетворяется практически всегда», — подчеркнул эксперт.

По его словам, суд обяжет владельца фермы убрать животных и привести помещение в надлежащее состояние.

«Помните, что городская среда регулируется жесткими правилами, которые направлены на защиту комфорта и здоровья всех жителей без исключения. Индивидуальные интересы в получении фермерских продуктов не могут стоять выше законных прав соседей на спокойствие и гигиену», — резюмировал Кырлан.

