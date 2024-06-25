Коуч Наумов рассказал, как начальникам повысить продуктивность работников летом

Чтобы повысить продуктивность сотрудников летом, руководителям стоит как можно меньше использовать «кнут» и почаще вспоминать о «пряниках», сообщил РИАМО бизнес-психолог, гипнолог, коуч, создатель авторского метода достижения целей «ТрансКоучинг» и основатель «Академии ТрансКоучинга» Виталий Наумов.

«Для подчиненных формулируйте позитивные цели. Не стоит нагнетать задачами типа „Если не заключим контракт, то всем зарплату урежут!“» — сказал эксперт.

По его словам, в мотивации лучше зайти с другой стороны. Например «Если заключим контракт, то все мы молодцы и отличные профессионалы!».

Наумов посоветовал начальникам постараться донести до каждого сотрудника, что выполнение работы нужно не только компании, но и работнику лично. Например: «Сделай эту задачу, чтобы прокачать такие-то навыки» и тому подобное.

«Используйте эмпатию, внимательно выслушивайте сотрудников, и летом продуктивность работы не будет падать», — заключил специалист.