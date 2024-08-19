Коуч Кутузова рассказала, как можно предотвратить выгорание

Человеку, чтобы предотвратить выгорание, не следует создавать сверхожидания от чего-либо. К выгоранию чаще всего приводят именно неоправданные ожидания, а не факт невыполненной цели, сообщила РИАМО психолог, коуч ICTA Анастасия Кутузова.

«Важно: ставить цель — не равно строить ожидания, т. е. иметь в голове мысль, что будет только так и никак иначе, а такой исход единственно верный», — сказала психолог.

Она уточнила, что еще нужно переосмыслять победы. Для этого следует разбивать глобальные цели на небольшие, где каждый шаг — первый. Критерии идеальной цели (первого шага): с минимальными рисками, достижимая, полезная, конкретная, точная и трогающая лично человека цель.

По ее словам, достижимая цель находится в зоне контроля, полезная — приносит что-то хорошее, конкретная — измеримая, с минимальными рисками — потери в случае неудачи не должны быть критичными, точная — имеет дедлайн. При таком подходе каждый шаг — самодостаточное достижение.

Кутузова пояснила, что в случае, когда выгорание уже ощущается, рекомендуется переосмыслить поражения.

«Если итог выходит не таким, как вы планировали, посмотрите на это с точки зрения: „А что полезного я вынес? Какие новые горизонты мне открылись и что теперь я знаю и умею?“. Так, помимо списка: „чего делать не стоит“ и „не самый короткий путь к цели“, вы получите еще и список навыков, которые приобрели», — пояснила Кутузова.

Кроме того, специалист посоветовала в качестве профилактики завести дневник благодарностей и писать в него каждый день хотя бы 10 пунктов, за которые человек благодарен прошедшему дню.

«Так можно приучить себя видеть хорошее в каждом дне вне зависимости от происходящих событий», — заключила коуч.