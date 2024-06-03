Коуч Гуревич перечислила лайфхаки для легкого изучения иностранных языков

Иностранные языки не всегда легко даются взрослому человеку. Но есть несколько важных лайфхаков, которые превратят процесс обучения в ресурсную игру. Именно это состояние — самое плодотворное для долгосрочной творческой деятельности, сообщила РИАМО языковой коуч экспертов и предпринимателей, топ-тренер по снятию языкового барьера Ольга Гуревич.

По ее словам, в изучении иностранных языков важно заменить слово «мотивация» на «вдохновение», которое дает энергию, а не отнимает ее. Стоит подумать, что может по-настоящему вдохновить для получения новых знаний.

«Найдите преподавателя, с которым вам приятно проводить время. Не превращайте, однако, это время в пустую болтовню на русском языке! Занятие должно проходить на английском, иначе это бесполезно. Сразу же договоритесь с собой и преподавателем по поводу домашних заданий. Если у вас нет на них времени и сил не вините себя!» — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что учить язык без домашних заданий можно, но это займет гораздо больше времени. Чувство вины за невыполненные домашние задания часто становится причиной прекращения занятий взрослыми.

«Никогда не называйте себя ленивым или неспособным! Наоборот, поддерживайте себя и хвалите! Будьте себе самым добрым другом. Поощряйте себя после каждого урока чем-то приятным, чтобы урок английского прочно ассоциировался с вознаграждением и позитивом!» — посоветовала Гуревич.

Также нужно ставить перед собой вполне конкретные, простые и достижимые цели, которые удовлетворяют потребности в языке здесь и сейчас. Человеку важно разделять свою личность и уровень владения языком. Неумение чего-либо не делает личность дефективной.

Например, изучение английского языка не требует специальных способностей. Любой человек может выучить язык, если создаст комфортные и правильные условия. Особенно здесь важна практика общения.

«Измените отношение к своим ошибкам. Они не превращают вас в глупого или необразованного, они показывают ваш уровень владения. Если люди вас понимают и готовы с вами общаться, это не потому, что они „терпят ваш английский“, а потому, что вы им интересны как личность», — отметила языковой эксперт.

Изучение языка требует терпения и дисциплины, но этот процесс можно превратить в уникальное приключение, считает коуч. По ее словам, главное — это понимание, что не человек служит языку, а язык человеку, становясь инструментом для достижения целей.