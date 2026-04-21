Котольф Китлер: мужчина в Сочи поплатился за шутку с котом в образе Гитлера

В Сочи мужчине выписали штраф за фото с котом в образе Гитлера

Мужчина из Сочи Краснодарского края выложил в Telegram-канал шутку с котом по кличке «Котольф Китлер» в образе лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Ему выписали штраф, говорится на сайте суда .

Протокол выписали 10 апреля. Причина в том, что в публикации была нацистская атрибутика, которая связана с Третьим Рейхом.

На выложенном фото изображен кот с черно-белой бородой. Его усы и челка похожи на те, что были у Гитлера. Автор публикации подписал питомца «Котольфом Китлером».

Мужчина вину признал. Его оштрафовали на одну тыс. рублей.

