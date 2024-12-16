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Котяков напомнил о 3 выходных в ответ на вопрос о сокращенном дне 28 декабря

Глава министерства труда и социального развития РФ Антон Котяков в ответ на вопрос о возможности сокращения рабочего дня 28 декабря напомнил, что после этого идут три выходных дня перед праздниками. Об этом сообщает РИА Новости .

«У нас 29, 30, 31 — три дня выходных… Работать-то все-таки надо», — отметил министр.

30 декабря будет выходным днем за счет переноса рабочего дня на 28 декабря. Поэтому новогодние каникулы будут непрерывными, а последняя рабочая неделя перед праздниками — шестидневной. Выходной на 31 декабря был перенесен с 7 января.

В итоге предстоящие новогодние каникулы будут длится с 29 декабря по 8 января.

Следующие длинные выходные ожидают россиян только в мае.