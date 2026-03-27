Кот Жорик прошел 65 км и вернулся домой в Солнечногорск

Кот девять дней добирался из Медведково в Солнечногорск после побега

Кот по кличке Жорик за девять дней прошел около 65 километров и самостоятельно вернулся из Медведково в Солнечногорск. Историю его возвращения активно обсуждали в соцсетях, сообщает kp.ru .

Жорик потерялся после того, как выпрыгнул из машины в районе Медведково. Хозяйка разместила объявления в социальных сетях, однако долгое время откликов не было. За судьбой питомца следили тысячи жителей Подмосковья.

Тем временем кот, как выяснилось позже, направился домой. Расстояние до Солнечногорска составляет около 65 километров. Почти у цели обессиленного Жорика заметили возле одного из офисов, сфотографировали и опубликовали сообщение о найденном животном. Хозяйка сразу узнала питомца и забрала его.

«Дистанция: 65 км. Время в пути: 9 дней. Средняя скорость: „Вижу цель — не вижу препятствий“. Состояние кота: Дома. В безопасности. Накормлен», — рассказала хозяйка.

История вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи делились похожими случаями и обсуждали, что перевозить животных в автомобиле без переноски опасно. Некоторые отметили, что настойчивости Жорика можно позавидовать.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.