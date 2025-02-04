Кот-Хатико 7 лет обитает на могиле хозяина в Дагестане и отказывается уходить

Кот больше 7 лет живет на могиле своего хозяина в Дагестане

В Дагестане кот на протяжении более семи лет проживает на могиле своего хозяина. Там его в первый раз увидели в 2018 году, сообщает Baza .

7 лет назад девушка Хадижа пришла на кладбище к старшему брату. На одной из могил сидела кошка.

Родственники поделились с Хадижей тем, что за несколько месяцев до появления кошки там похоронили ее хозяина. После этого питомец начал жить на его могиле.

Хадижа сжалилась над питомцем и решила забрать его домой. Кошка поела и поспала.

Однако через некоторое время начала просить выпустить ее на улицу. Когда это произошло, животное снова вернулось на могилу к бывшему владельцу.

С того момента питомец постоянно проживает на месте погребения хозяина. Местные называют его «Хатико» и периодически приносят пищу.

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