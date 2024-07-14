Костюмированный сап-заплыв прошел в Москве в честь Дня столичного транспорта

Костюмированный заплыв на сап-бордах, посвященный Дня столичного транспорта, впервые прошел в центре Москвы. В мероприятии приняли участие около 500 человек, сообщает «БРИФ 24» .

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что участники проплыли на сап-досках по Москве-реке от Третьяковского причала до памятника Петру I и обратно.

В сап-заплыве приняли участие около 500 человек, одетых в костюмы феи, зайца, лягушки, лисички, Деда Мороза и других персонажей.

«Как много разных костюмов сегодня можно было увидеть на Москве-реке! Спасибо всем за участие. Кто знает, возможно, такое мероприятие станет нашим традиционным, — сказал глава столичного Дентранса.