Кости торчат: в Омске пытаются спасти огромного алабая, которого бросил хозяин

В заброшенном магазине в Омске неравнодушные жители обнаружили огромного алабая по кличке Буч, который пытается выжить без хозяина, сообщает Ngs55.ru .

Собаку нашли за забором заброшенного магазина.

«Как он выживал до этого момента — загадка. Люди вокруг переживают, но не знают, как достать его с чужой территории. Он просто ждет помощи, и каждый день может стать последним», — поделились очевидцы.

На фото пса видно, что он сильно исхудал, у него торчат ребра.

Жительница Омска рассказала, что собаку взял щенком его хозяин, но после переезда в квартиру бросил его за забором магазина. Он говорил, что очень жалеет алабая и просил найти ему нового хозяина, но неравнодушные горожане не поверили в его искренность.

Руководитель приюта «Добрые руки», куда хотят забрать брошенного пса, приехал к месту, где живет Буч, но забрать его пока не может, так как хозяин не берет трубку и не приехал на встречу. По его словам, Буч спокойный, виляет хвостом. Когда его заберут — неизвестно, но затем пса отвезут в клинику.

