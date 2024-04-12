Космонавты поделились подробностями жизни на МКС

Люди на Земле привыкли к определенному уровню комфорта, это, например, горячий душ и доступ к интернету. Однако космонавты, живущие на Международной космической станции (МКС), лишены этих привычек в условиях полной невесомости, сообщает Общественное Телевидение России .

В честь Дня космонавтики издание узнало подробности жизни и работы на МКС. Космонавты рассказали, как отмечают праздники, проводят свободное время и какие космические деликатесы имеют особую популярность.

Оказалось, что самой вкусной пищей в рационе космонавтов является творог. Есть различные варианты этого продукта — с орехами, облепихой и черной смородиной. Творог поставляется в сублимированном виде, поэтому его «восстановление» на МКС требует некоторых усилий.

Творог стал своего рода валютой на станции — мало того, что его любят все обитатели МКС, такой продукт можно еще обменять на другие дефицитные ресурсы. Например, на российской части МКС отсутствуют морепродукты, но они могут быть получены через обмен с партнерами из Европы, США и Японии.

Космонавты также рассказали, что на МКС возможно заболеть, в том числе и простудиться. На этот случай предусмотрены влажные и сухие салфетки для сморкания. Однако за счет режима обсервации, который проходят перед полетом, инфекционные болезни на станции практически отсутствуют. За 2 недели до отправления в космос астронавты не контактируют с внешним миром, а во время пандемии Covid-19 доступ на МКС был ограничен на 2 месяца.

Что касается отдыха на МКС, то космонавты рассказали, что у них не так много времени для игр и развлечений. Они осознают, что каждая минута на борту станции стоит очень дорого, поэтому стремятся максимально эффективно использовать свое время для научных исследований и выполнения задач. Вместе с этим у них есть возможность посмотреть фильмы, читать книги, общаться с семьей и друзьями через интернет и заниматься фотографией, чтобы запечатлеть красоту космоса.