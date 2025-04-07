Космонавты и глава Ленинского округа поздравили коллектив школы

В Ленинском городском округе в преддверии Дня космонавтики состоялось торжественное мероприятие в Лопатинской школе, приуроченное к 6-й годовщине с момента открытия, которую школа отметит 12 апреля. Гостями праздника стали глава муниципалитета Станислав Каторов и действующие космонавты — Андрей Бабкин и Алексей Овчинин, который передал поздравление прямо с орбиты Земли. Об этом рассказали в пресс-службе главы.

«Праздник, который мы отмечаем 12 апреля, — гордость каждого россиянина. Для Лопатинской школы — это двойной праздник: она открылась 12 апреля 2019 года, и дата сразу же определила вектор ее развития. Ребята и педагоги стали инициаторами Гагаринского движения и первого Гагаринского отряда в России. На базе школы открыт музей Гагарина и профильные космические классы, укрепляется сотрудничество с Русским космическим обществом и Роскосмосом», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе сообщили, что по инициативе местного отделения «Единой России» в Лопатинской школе уже открыта «Парта Героя» в честь космонавта № 1, а ко дню рождения партийцы подарили школе мурал с изображением Юрия Алексеевича Гагарина. Задумка была реализована в рамках партийного проекта «Лица Героев».

В праздничных мероприятиях также приняли участие космонавт-испытатель Андрей Бабкин и Светлана Овчинина — супруга космонавта, Героя России Алексея Овчинина, который сейчас находится в своей третьей командировке на Международной космической станции. Он передал привет ребятам прямо с орбиты.

«Благодаря таким образовательным проектам, как Гагаринский музей, Гагаринские отряды, в школе воспитывается новое поколение ребят, которые грезят космосом. Уверен, что среди них — будущие инженеры, ученые, летчики-космонавты, которым предстоит ответить на новые вызовы, стоящие перед нашей страной. Связать свою жизнь с космосом — это означает постоянно учиться. Сложность космической техники постоянно повышается, и если человек не любит учиться, то ему будет тяжело прийти в космонавтику. Школа — отправная точка, где можно начать ковать свою мечту», — приводятся в сообщении слова космонавта-испытателя Андрея Бабкина.

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