сегодня в 18:52

Космонавт Платонов снял айсберги из космоса в Атлантическом океане

Российский космонавт Олег Платонов сделал уникальные фотографии во время своей работы на Международной космической станции (МКС). Ему удалось заснять айсберги, которые плывут в водах Атлантического океана. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале показал «Роскосмос».

Снимки были сделаны с орбитальной высоты около 400 километров. С такого расстояния массивные ледяные образования кажутся крошечными белыми фрагментами на фоне темной океанской поверхности.

Фотографии Платонова показывают необычный ракурс на природные объекты Земли. Такая перспектива позволяет увидеть привычные явления совершенно по-новому.

Олег Платонов недавно завершил свою космическую миссию. Вместе с другими членами экипажа Crew-11 он благополучно приземлился на Земле на этой неделе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.