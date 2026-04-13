Космонавт Борисенко рассказал, как шел к полету 10 лет

Стало известно, как космонавта зачислили в отряд в 39 лет

Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко признался, что после отказа медкомиссии десять лет доказывал право на полет и был зачислен в отряд лишь в 39 лет, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Андрей Борисенко совершил два полета — в 2011 и 2016–2017 годах. В детстве он должен был стать моряком, как все мужчины в семье, но после фильма «Укрощение огня» решил связать жизнь с космосом. Мечту поддерживала фантастика, особенно роман Сергея Павлова «Лунная радуга», который космонавт взял с собой на орбиту.

В восьмом классе Борисенко пришел в Юношеский клуб космонавтики имени Германа Титова. Он выбрал путь через Военмех и позже устроился в ракетно-космическую корпорацию «Энергия». В 29 лет подал заявление в отряд космонавтов, но получил отказ по медпоказаниям.

«Я даже не поверил сперва, что мне так не повезло, что моя мечта в этот момент рухнула», — рассказал Андрей Борисенко.

В течение десяти лет он участвовал в экспериментах Института медико-биологических проблем, чтобы доказать, что особенность организма не мешает полетам. Когда комиссия дала согласие, ему было 39 лет.

«Когда комиссия сказала да, я боялся поверить. Было ощущение, что это сон», — признался космонавт.

Окончательно он поверил в успех при старте ракеты: «Запуск двигателей первой ступени — это та самая точка, когда остановить старт уже невозможно. Только вверх».

После возвращения начинается долгая реабилитация. Однако, по словам Борисенко, космонавты мечтают о новом полете почти сразу: «Мы приходим в профессию, чтобы работать долго и плодотворно».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.