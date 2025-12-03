Косметолог научила россиян правильно заботиться о лице перед Новым годом

В преддверии новогодних торжеств многие россиянки внезапно начинают стремиться к безупречной внешности. В ход идут инъекции, химические пилинги, нитевой лифтинг и аппаратные методики, зачастую непосредственно перед самым праздником. Но вместо желанного сияющего лица на фотографиях появляются отечность, синяки и проблемный макияж. Врач-косметолог, основатель и главный врач клиники эстетической медицины Elevans Елена Ильчук в разговоре с РИАМО объяснила, почему так происходит и как грамотно подготовиться к праздничным дням.

Главная ошибка — стремление к мгновенному преображению. Многие обращаются к косметологу в авральном режиме, требуя за один сеанс ботулинотерапию, введение филлеров, процедуры для «оживления кожи», а также аппаратный лифтинг или шлифовку, когда до праздника остается совсем немного времени. Однако инъекционные и аппаратные процедуры часто сопровождаются периодом восстановления. Отек и кровоподтеки после контурной пластики губ или скул могут сохраняться до 1-2 недель, а отечность — до месяца, что является нормальной реакцией организма. После аппаратных процедур, направленных на активное прогревание или шлифовку кожи, покраснение и сухость также могут держаться дольше, чем ожидается.

«Праздник — очень плохое время для экспериментов с внешностью. Любая инъекционная или аппаратная процедура, которая меняет объемы или форму лица, требует времени на реабилитацию. Если делать ее за пару дней до события, велик риск выйти к гостям с не тем овалом или не той мимикой, которую человек ожидал увидеть», — рассказала Ильчук.

Пилинг и инъекции красоты

Отдельного внимания заслуживает стремление к идеальной коже с помощью пилингов и шлифовок. Срединные составы и лазерные шлифовки вызывают контролируемый ожог, сопровождающийся покраснением, шелушением и возможной временной пигментацией. Период восстановления может занять до двух недель, а использование декоративной косметики рекомендуется ограничить в течение недели. При планировании подобных процедур перед празднованием Нового года, высока вероятность встретить его в процессе активного шелушения кожи и бороться не за ровный тон, а за возможность нанести тональный крем.

Еще одна распространенная ошибка — непонимание сроков проявления эффекта. Ботулинотерапия не дает мгновенного результата. Первые изменения становятся заметны через 3-5 дней, а максимальный эффект формируется через 10-14 дней после процедуры. Аналогичная ситуация наблюдается с некоторыми аппаратными и инъекционными методиками, коллагеностимуляторами: кожа обновляется постепенно благодаря внутренним процессам. При проведении инъекций или интенсивных процедур за несколько дней до корпоратива, результат может быть в лучшем случае незаметным, в худшем — с уже начавшейся сменой мимики и текстуры кожи, но еще нестабильным эффектом.

По словам специалиста, оптимальное время для ботулинотерапии, аппаратных методик и увлажняющих процедур — примерно за две недели до мероприятия. За это время препарат стабилизируется, кожа восстановится, а следы от инъекций практически исчезнут. За две недели успевает зажить все, кроме нитей, но нитевой лифтинг лучше планировать заранее, чтобы избежать отечности.

Нитевой лифтинг

Не стоит откладывать на последние дни нитевой лифтинг, агрессивные шлифовки, срединные и глубокие пилинги, а также сочетание нескольких инъекций с жестким пилингом или аппаратной процедурой в один день. За неделю-полторы до праздника, по словам специалиста, следует отказаться от шлифовок и других травматичных манипуляций из-за риска отеков, синяков и сухости.

Однако, улучшение качества кожи к Новому году — вполне достижимая задача при правильном планировании. Важно понимать, что «качественная кожа» редко является результатом одной процедуры. Чаще всего требуется курс, состоящий из нескольких процедур с интервалом в две недели или месяц.

«Если говорить о коллагеностимуляторах, обычно это не один укол, а серия. Например, две процедуры с промежутком около двух недель. Другой вариант: сначала аппаратная методика, которая запускает обновление кожи, затем через месяц инъекция коллагеностимуляторов и еще около двух недель на проявление эффекта. В сумме получается примерно шесть недель, и это нужно учитывать, если хочется встретить праздники с реально обновленной кожей, а не просто с маской тонального», — поясняет Ильчук.

Советы по уходу за кожей

В последние дни перед Новым годом целесообразно ограничиться легким уходом: атравматичной или ультразвуковой чисткой, поверхностными пилингами с мягкими кислотами, увлажняющими процедурами и масками. Они практически не вызывают выраженного отека и покраснения, улучшают рельеф и увлажненность кожи, обеспечивая ровное нанесение и стойкость макияжа. Даже в этом случае не стоит экспериментировать с новыми средствами накануне важного события: чувствительная кожа может неожиданно отреагировать даже на салонную маску.

Структура подготовки к праздникам выглядит следующим образом: радикальные изменения, нити, интенсивные шлифовки и «генеральное омоложение» — за месяц и ранее, чтобы ткани успокоились. Ботулинотерапия, курсы увлажнения и аппаратные методики — за две недели. Легкие уходовые процедуры, такие как чистка лица или SMAS-лифтинг, — за неделю-полторы. В последние сутки следует ограничиться проверенным домашним уходом, отдыхом и услугами опытного визажиста, а все новые и потенциально травматичные манипуляции отложить на январь.

«Самое разумное, что можно сделать в декабре, — не пытаться за один визит отменить возраст и усталость, а честно обсудить с врачом, что реально улучшит состояние кожи к конкретной дате, а что лучше отложить. Тогда и фотографии радуют, и январь не превращается в марафон по исправлению ошибок поспешной красоты», — резюмирует Ильчук.

